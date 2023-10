Droga nel videogame e in borsetta. Blitz dei carabinieri nelle zone calde

Quando è scoccato il blitz con le unità cinofile, è stato un fuggi fuggi di ragazzini. Erano circa le 22 sabato sera quando allo Sport Park sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri con al seguito due cani poliziotto esperti nel fiutare la droga. In molti ne hanno approfittato per disfarsi subito di ciò che avevano addosso, gettandolo tra le siepi. E’ lì che poi i militari hanno trovato spinelli e hashish. Mentre 4 altri grammi di marijuana erano stati occultati nell’incavo di un videogame. E’ stato un lungo week end di controlli antidroga, quello appena trascorso nei luoghi della movida fanese. Ma sotto setaccio sono finiti anche i due quartieri ritenuti al momento più "caldi", per la presenza di gruppi di adolescenti intemperanti: San Lazzaro e Poderino.

Nel corso del fine settimana, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Fano coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il degrado urbano e le condotte devianti giovanili, dopo le ripetute segnalazioni di comportamenti molesti, aggressivi e di danneggiamenti degli arredi pubblici nei quartieri Poderino, San Lazzaro, e nella sala giochi "Sport Park", di recente teatro di simili episodi. Si chiamano One e Kevin le unità cinofile utilizzate per controllare i giovani che sedevano sulle panchine di Piazza Unità d’Italia, al Poderino. Meno del solito in realtà, perché da alcune settimane il movimento si è spostato nei giardini dello Sport Park.

Nella borsa di una 16enne rimasta nel quartiere Poderino, però, i cani hanno fiutato la presenza di stupefacente: una dose di hashish ritenuta per uso personale. Stessa storia nel centro commerciale di San Lazzaro, dove tra i tanti giovanissimi presenti quella sera, sono stati un 19enne e un 18enne ad essere sorpresi con una dose di hashish e uno "spinello" confezionato con la stessa sostanza. Allo "Sport Park", invece, alla vista delle divise i ragazzi hanno gettato (o nascosto) uno spinello e dell’hashish nel perimetro della struttura, ma One e Kevin le hanno immediatamente fiutate.

Dentro la sala giochi, invece, il fiuto delle unità cinofile ha consentito di scovare un’ulteriore bustina contenente circa 4 grammi di marijuana che era stata nascosta nell’incavo di un videogame. Controlli anche in località Tombaccia dove i Carabinieri hanno ritirato una patente a un 35enne alticcio alla guida; e negli esercizi pubblici del centro dove i Carabinieri hanno sorpreso un 25enne già sottoposto alla misura del divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento di Fano. Complessivamente sono stati controllate oltre 100 persone e 60 veicoli.