Droni, Gps e lettere anonime: condannato a un anno l’avvocato che perseguitava l’ex

Pesaro, sabato 4 ottobre 2025 - Un anno di reclusione, pena sospesa e subordinata alla frequenza di un percorso per uomini maltrattanti, oltre a un risarcimento di 5.000 euro. È la condanna inflitta a un avvocato di 65 anni del Maceratese, M.B., riconosciuto colpevole di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e del suo nuovo compagno.Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione, arrivando a controllare e tormentare la donna con modalità sempre più ossessive. Per lui è in corso anche un’altra indagine per stalking presso la procura di Ancona.A Pesaro, invece, l’oggetto delle sue attenzioni sarebbe diventato il “rivale” in amore, un cinquantenne che ha raccontato di aver ricevuto telefonate, messaggi e persino lettere anonime dal contenuto minatorio. In un caso il tono sarebbe stato esplicito: «Dovete morire». In altri: «Ti asfalterò» o «Lo farò licenziare».Il gip aveva già disposto il divieto di avvicinamento, ma secondo le testimonianze le intimidazioni sarebbero proseguite: circa trenta lettere anonime, pedinamenti, minacce e persino una bomba incendiaria lanciata nel giardino dell’uomo, che ha riferito in aula di essere stato seguito da auto sospette e minacciato da due individui dell’Est.Anche la donna ha raccontato di essere stata costantemente sorvegliata, persino con l’uso di un localizzatore Gps nascosto sotto la sua auto e di un drone che avrebbe sorvolato la casa per scattare foto e tenerla sotto controllo.Il nuovo compagno si è costituito parte civile con l’avvocatessa Cecilia Ascani, chiedendo un risarcimento di 25 mila euro. In difesa dell’imputato, gli avvocati Giovanni Bora e Marco Manfredi hanno sostenuto che non vi siano prove dell’uso di droni o Gps e che i messaggi sarebbero iniziati solo dopo una decisione della donna di iscrivere le figlie in un’altra città.Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi. Il giudice ha invece disposto una pena di un anno, riconoscendo comunque la gravità dei comportamenti e l’intensità persecutoria delle condotte. I legali della difesa promettono appello.