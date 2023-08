Duca, si chiude col botto Oltre 30mila persone in due giorni

Si è chiusa ieri la Festa del Duca, edizione dai numeri positivi. Circa 15mila le persone che sabato si sono riversate in centro. Stessa cifra anche il giorno successivo. In attesa dei bilanci definitivi, ecco quelli di alcune competizioni. La Caccia al Teshorror di domenica è stata vinta dalla squadra di Giovanni Volponi, Errigo Maria Bernini e Francesca Lonzi, già vincitori dell’ultima edizione di 6 anni fa. Il Torneo della Cortegiania di tiro con l’arco tra le contrade, è stato vinto dai rappresentanti di Lavagine Claudio Fraternale, Paolo Marcheggiani e Marco Marcheggiani, sconfiggendo Piansevero. Vittoria dedicata a Giovanni Bischi, vicepresidente degli arcieri urbinati scomparso a febbraio. Sempre a lui è stata intitolata una seconda gara tappa del torneo nazionale Fitast. La compagine urbinate ha portato a casa la gara individuale di arco storico (Fraternale) e quella di arco tradizionale (Luca Albergati), oltre al bronzo per Gabriele Scaglioni. Terzo posto, tra i giovani per Camilla Argento. A livello di squadra, vittoria sia per gli uomini che per le donne nell’arco tradizionale. Nel torneo ‘Marco Risi’, vittoria per Nicola Petricca, che in finale è stato l’unico a colpire la mela, con l’ultima freccia scoccata della gara.