Duca, un mare di eventi

"Le celebrazioni di Federico da Montefeltro dureranno ancora a lungo. Quando chiuderanno i battenti formali delle mostre, di certo non faranno altrettanto quelli della sostanza". Le intenzioni del Comitato nazionale per le celebrazioni federiciane erano chiare da subito, ma, alla conferenza sul bilancio di metà percorso tenuta ieri al ministero della Cultura, il presidente Franco Cardini le ha ribadite.

"Il problema celebrativo è secondario. Stiamo facendo un lavoro che darà frutti migliori di quanto speriamo, ma queste iniziative dovremo potarle anche nelle scuole. Per il 2023 ne sono già previste diverse: l’Università di Urbino e il Club alpino italiano proseguiranno nella messa a regime del Cammino del duca e l’Ateneo organizzerà un convegno internazionale sull’incastellamento adriatico; convegno anche per il Comune di Gubbio, la direzione regionale dei musei dell’Umbria e l’Università di Perugia, sul rapporto tra Federico e Gubbio; a San Leo ci saranno una mostra multimediale sui paesaggi di Federico, visti attraverso i ritratti di Piero della Francesca, la seconda fase della mostra sulla botanica celeste e altro; infine, si è aggiunta Fossombrone, con eventi sulla cultura musicale rinascimentale, sullo scultore Domenico Rosselli e sulle insegne di Federico in città". Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, etichetta quanto fatto finora come "felice impresa, con debole contributo dello Stato. Ci sono stati momenti celebrativi, come il rientro delle spoglie di Federico, l’avvio della sistemazione del mausoleo dei duchi, con la replica della pala di Piero Della Francesca, opera che dovrà tornare temporaneamente a Urbino, iniziative legate alla musica, l’itinerario "A spasso con Federico", una mostra multimediale e infine ho proposto un’esposizione su come sia ancora possibile la committenza pubblica". Secondo il tesoriere, Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri, è raro "trovare sinergie tra istituzioni e persone come quelle viste nel Comitato. Esso ha prodotto cose che dureranno nel tempo e vogliamo continuare così". All’evento sono intervenuti anche i sindaci delle città fin qui protagoniste, a partire da Maurizio Gambini: "Le celebrazioni non terminano ora, anzi. A Federico, che da Urbino ha realizzato la storia, dobbiamo ispirarci come esempio per il buon governo di un territorio. Tante città hanno aderito al Comitato, che ha permesso alle istituzioni di lavorare insieme: vorrei che si continuasse su questo filone". Concordi i suoi colleghi, con Filippo Mario Stirati che spera di "scrivere altre pagine di questo progetto, che ha rafforzato l’antico legame Gubbio - Urbino e Marche - Umbria, proponendo iniziative valide anche a fini promozionali".

Nicola Petricca