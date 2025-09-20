Due 30enni arrivano dal Belgio e fondano un B&B vegano

È l’ultima casa dell’ultima frazione dell’ultimo comune delle Marche e a farla tornare in vita sono stati due giovani belgi. Renate Tyncke, 31 anni, psicologa e Arno Goossens, 32 anni, insegnante vengono dalla regione fiamminga del Belgio e si sono trasferiti al Colle, antica casa fuori Parchiule, ultimo baluardo antropizzato prima dell’Alpe delle Luna. Qui hanno creato da pochissimi mesi “Il Colle della Luna“, un bed & breakfast vegano che è decollato ufficialmente con questa stagione estiva.

Una casa così isolata non è nemmeno facile da trovare... "Quando abbiamo scelto di trasferirci dal Belgio per cambiare vita sapevamo di volerci trasferire in Italia ma non sapevamo dove, cercavamo infatti in località molto più a nord ma non avevamo trovato nulla che ci piacesse. Poi su internet abbiamo trovato questa casa ed era l’ultima possibilità che ci eravamo dati. Appena vista ci ha colpito subito per la natura che la circonda e la tranquillità".

È stato un colpo di fulmine? "Siamo partiti cercando una casa con terreno che fosse lontana dalle grandi città, dalle zone industriali e dal caos: vedendo da Google Maps questo luogo sembrava l’ideale. Non conoscevamo molto le Marche, ci aspettavamo un territorio più pianeggiante e tutto più vicino al mare, ma arrivare qui è stata una bella sorpresa e abbiamo pensato di creare un bed & breakfast vegano".

Una proposta vegana in una terra compresa tra la goletta di Mercatello e il Prosciutto crudo di Carpegna non deve essere facile... "Da noi tutto è vegano, non solo il cibo ma anche i prodotti come i saponi e lo stile di vita che proponiamo. Prepariamo la colazione utilizzando anche frutti e materie prime che nascono qui vicino casa. Al supermercato non troviamo tutto ma ci adattiamo: diamo priorità alla natura e il cibo non è un problema perché abbiamo più tempo e cerchiamo di produrre da soli quello che manca".

Come vanno le cose nel B&b? "Molto bene per ora. Abbiamo sia ospiti italiani – per soggiorni più brevi – ma anche olandesi, belgi, tedeschi e inglesi. Una parte è colpita dal target vegano, ma non tutti, alcuni sono anche incuriositi dall’idea e dalla nostra storia. Quello che li accomuna è che tutti vengono perché ci sono natura, pace, e tranquillità, un posto perfetto per fuggire dalle grandi città. Ci trovano soprattuto tramite internet e i social".

E con i locali come va? "Tutti ci vogliono bene, sono molto curiosi e tutti vogliono aiutarci e sono a disposizione se abbiamo bisogno di qualcosa. Anche noi cerchiamo di partecipare il più possibile alle iniziative del paese dove conosciamo tanta gente. In futuro vorremmo realizzare un orto in permacultura, diventare agricoltori e trasformare il nostro bed & breakfast in agriturismo".

Andrea Angelini