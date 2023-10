Due africani rifugiati diventano studenti dell’Università di Urbino

Due studenti africani rifugiati arrivano all’Università di Urbino, grazie al progetto Unicore (Corridoi universitari per rifugiati). Sono 51 i giovani residenti in Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe che nel 2023 hanno ricevuto una borsa di studio tramite il programma, giunto alla 5ª edizione e con 35 atenei aderenti in Italia. Quindici studenti, 11 ragazze e quattro ragazzi, sono potuti arrivare nel nostro Paese in maniera regolare e sicura, dove frequenteranno corsi di laurea magistrale della durata di due anni: questo primo gruppo è stato accolto all’aeroporto di Fiumicino venerdì 13 e tra loro ci sono anche i due giovani destinati a Urbino.

Unicore è coordinato da UNHCR, Agenzia Onu per i rifugiati, e coinvolte 41 Atenei, che hanno offerto oltre 200 borse di studio a studenti rifugiati negli ultimi cinque anni, tramite un processo di selezione sulla base di merito accademico e motivazione, permettendo loro di accedere realmente a dei percorsi di studio e di lavoro in linea con le rispettive capacità e aspirazioni.

