Due anni da dimenticare: ora la Pediatria c’è

di Benedetta Iacomucci

Il reparto di Pediatria al San Salvatore di Pesaro, dopo due anni e mezzo di chiusura causa Covid, ha faticosamente riaperto i battenti il 5 dicembre scorso. Ristrutturato, con 6 posti letto più due per l’osservazione breve intensiva, un pronto soccorso pediatrico, una squadra di 9 pediatri (compreso il presidio di Fano) che presto diventeranno 11, un’équipe di chirurghi e anestesisti pediatrici provenienti da Torrette ogni 15 giorni (anche per gli esami in sedazione) e da due settimane un nuovo primario. Lui si chiama Lorenzo Tartagni, ha 55 anni, e in questo momento oltre alle varie incombenze medico-amministrative ha un pensiero in più. Farlo sapere: non tanto il suo arrivo, quanto che non c’è più bisogno di andare a Fano, Urbino o Rimini persino per un’allergia, che il reparto a Pesaro c’è e funziona, che ieri ospitava 5 bambini (perlopiù con influenze e brionchiliti) su 6 posti letto disponibili, e che tante strategie di miglioramento sono in via di definizione. "Dobbiamo riavvicinarci alla popolazione – spiega il direttore Tartagni – e far sì che aumenti la consapevolezza del servizio".

Nel frattempo, la sfida è migliorare la facilità di accesso, cominciando dal Pronto soccorso: "Abbiamo riorganizzato i locali – spiega il primario – anche con zone d’accoglienza più efficienti e sicure". Ma la sostanza è che la famiglia che ha bisogno del Pronto soccorso pediatrico, si presenta a qualsiasi ora al Pronto soccorso generale, dopodiché il piccolo viene sottoposto al Triage "e nel 90% dei casi – spiega Tartagni – va direttamente in Pediatria senza passare dal medico del Pronto soccorso. Un percorso di ’Fast truck’ che punta proprio ad accelerare i percorsi, esigenza particolarmente cogente quando si ha a che fare con i bambini". Grande attenzione anche per la fascia adolescenziale: "Stiamo predisponendo un’attività ambulatoriale specialistica con il coinvolgimento di pediatri di base, del Salesi ed altre unità operative per l’età ’di transizione’, quella dei 1314 anni, quando non si è ancora adulti ma nemmeno bambini e serve un approccio diverso". Il tutto, aumentando la condivisione con il territorio, da cui il direttore, come ultima esperienza, proviene. "Per esempio – spiega – entro breve potremo inviare la lettera di dimissione direttamente al pediatra di libera scelta. Ma più in generale, la sfida è costruire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali condivisi fin dall’inizio tra tutti i soggetti: i pediatri e i ginecologi del distretto con i colleghi dell’ospedale".

Sullo sfondo, un problema nazionale di denatalità da un lato, e di difficoltà di reperimento dei pediatri dall’altro: "Sui pediatri sono ottimista: a febbraio ci sarà un’assunzione in più, mentre ad aprile un collega sarà trasferito qui da un altro ospedale. Poi c’è un aumento dei posti di specializzazione del quale coglieremo i frutti tra qualche anno". E sulla denatalità? "Su questo sono un po’ meno ottimista".