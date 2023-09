Due anni di Auser a Pantano. Brindisi per l’anniversario

Due anni di Auser, due anni di volontariato a Pantano da festeggiare con una simpatica festa di compleanno: oggi alle 17.30 alla Caffetteria del Borgo, infatti, i volontari Auser si riuniranno per brindare assieme a questo traguardo raggiunto: "In questi due anni siamo riusciti a completare gli obiettivi che volevamo con le persone che volevamo - racconta Ezio Bracco, presidente del Quartiere 12 -. I soci Auser di Pantano sono stati veramente contenti di questa iniziativa, che hanno subito accolto a braccia aperte. Ci siamo impegnati molto anche per sostenere economicamente le associazioni del territorio, che hanno sempre ricambiato con grande affetto e stima. Come Auser Pantano abbiamo la bellezza di 130 soci, più o meno, sparsi in tutta la provincia, perché ne abbiamo due a Tavullia, alcuni a Fano, altri nell’entroterra. Sono tutte persone che hanno visto come lavoriamo e hanno voluto unirsi a questa grande famiglia. Grazie a tutti". Sarà presente alla festa, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che rinnoverà gli auguri e l’impegno di tutti i volontari.

Alessio Zaffini