Due anni di sport gratis. Nel segno dell’inclusione

Due anni di attività sportive gratuite, per tutti i fanesi tra i 14 e i 34 anni. A patto che si accetti di giocare in squadra davvero con tutti, persone fragili comprese. Agonismo ed integrazione sono infatti le parole chiave del progetto "L’uno per l’altro" che Asi Pesaro e Urbino ha promosso assieme a diverse società sportive fanesi, enti del III settore, Comune di Fano e Ambito Territoriale Sociale 6, aggiudicandosi un finanziamento pubblico nell’ambito degli Spazi Civici di Comunità (i cosiddetti Play District). Un’opportunità aggregativa e di crescita personale per tutti. Rugby, vela, canottaggio e attività all’aperto. Ma anche uno sportello d’ascolto e tante altre occasioni di incontro, confronto e dialogo: sono queste le macro-aree di ‘L’uno per l’altro’, il progetto della durata di due anni che propone attività motorie ed extra-motorie in modo gratuito.

Lo spazio fisico individuato dal bando è l’impianto sportivo in gestione al Fano Rugby ovvero il campo da rugbyatletica Falcone e Borsellino di via Tomassoni. E’ così sarà la Ssd Fano Rugby il capofila delle tante realtà coinvolte: Polis Coop Cooperativa sociale, Ethica Center, AGFI odv, La Macina cooperativa sociale, Rowing Club Adriatico, Club Nautico Fanese, Fondazione Caritas Fano, Associazione Genitori Sindrome di Williams e Associazione Il Ponte di Enrico. Nel campo Falcone e Borsellino si praticherà il ‘touch rugby’ che al posto del classico placcaggio prevede un semplice tocco dell’avversario, oltre al ‘rugby integrato’ che coinvolge i ragazzi con disagio o disabilità insieme a dei facilitatori. Con il Circolo Nautico si praticherà invece il canottaggio: d’estate in mare e indoor durante il resto dell’anno nella palestra della Padalino. Ma ci sono anche attività di vela e vela integrata, che come ha già dimostrato il "The Williams Tour" può felicemente unire disabili e normodotati.

Alle attività sportive e all’aperto si aggiungono proposte al di fuori dello sport, ma ugualmente di grande valore sociale come i laboratori ‘life skills’ gestiti da Polis Coop (che proporrà anche visite guidate alla Fano sotterranea), sulla gestione delle emozioni e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, anche sul fronte alimentare. E poi lo sportello d’ascolto (Ethica Center), i corsi di formazione (Asi), e il corner dello sportivo dove grazie a Caritas si raccoglieranno indumenti per lo sport da donare ai bisognosi.

Tiziana Petrelli