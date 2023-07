Due anni dopo il sottopasso, arriva l’ascensore

Finalmente ci siamo. Questa mattina entreranno in funzione gli ascensori del sottopasso ciclopedonale alla ferrovia di piazza Roma, nel centro di Marotta. Un’attivazione che arriva a due anni di distanza da quando fu aperta l’infrastruttura, realizzata da Rfi come una delle opere compensative rispetto alla soppressione del passaggio a livello, ‘mandato in pensione’ il 2 settembre 2019.

A dare la notizia è l’assessore comunale ai lavori pubblici Filomena Tiritiello: "Il sottopasso diventerà pienamente fruibile anche per le persone che fanno uso della carrozzina o hanno difficoltà motorie di un certo rilievo. Alle 7,30 in punto, infatti, inizieranno le loro corse gli ascensori, per consentire il passaggio dal lato mare alla zona a monte della strada ferrata e viceversa anche a chi ha delle disabilità". L’orario di funzionamento degli impianti sarà di 17 ore e mezza al giorno, per tutta la settimana e per tutto l’anno: "Dalle 7,30 del mattino all’una di notte – puntualizza la componente dell’esecutivo -. E sono previsti degli importanti dispositivi di sicurezza, come un pulsante dedicato alle emergenze collegato ad un combinatore telefonico che inoltra la richiesta d’aiuto alle forze pubbliche e al 118. In più, all’interno di ciascun ascensore sono collocate telecamere di videosorveglianza che saranno un valido ausilio sia in caso di malfunzionamento dell’impianto, sia come deterrenti a possibili episodi criminali. E a questi occhi intelligenti si aggiungono quelli esterni che monitorano la situazione sulle rampe del sottopasso e nella sua parte coperta".

Tiritiello conclude: "Con l’attivazione degli ascensori terminiamo un percorso iniziato da tempo, per dar vita ad un’infrastruttura senza barriere, fruibile da tutti, come ambiscono a diventare sempre di più, secondo la nostra mission, Marotta e l’intero territorio comunale".

Sandro Franceschetti