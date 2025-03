Due anni e 9 mesi per la violenza in centro

Chiesti due anni e 9 mesi di reclusione per il 30enne originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una 40enne sudamericana in piazzale Matteotti, lo scorso ottobre. Il giudice ieri mattina, durante la discussione sul rito abbreviato, ha rinviato l’udienza al 9 aprile quando verrà pronunciata la sentenza. Il cittadino del Bangladesh, difeso dall’avvocato Michele Mariella, era presente ieri in aula insieme alla donna che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Andrea Casula. Il pm Marino Cerioni ha inoltre chiesto che, al termine della pena, l’imputato venga espulso in quanto pericoloso. La parte civile ha inoltre accettato i 2mila euro offerti dall’imputato a titolo di risarcimento. Una somma considerata come acconto sulla richiesta totale.