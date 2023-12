Due appuntamenti per ricordare Saragat

Doppio appuntamento, oggi, per ricordare Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica dal 1964 al 1971; presidente e segretario del Partito socialista democratico. "Grande uomo politico e di Stato e strenuo difensore di democrazia e libertà", sottolineano l’assessore Riccardo Pozzi e il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini. Oggi alle 16 in via Simoncelli, scopertura della targa dedicata a Saragat. A seguire, alle ore 16.30, nella biblioteca della scuola Brancati di via Lamarmora 1, la presentazione del libro "Sul colle più alto" (Solferino, 2022) di Valdo Spini.