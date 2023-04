Due bariste part time e saldatori per le reti del gas

Bartabacchi di Fano è in cerca di una ragazza per mansione come barista, lavoro part-time da svolgersi principalmente di mattina e con possibilità di aumento di ore durante la stagione estiva. Lo stesso bar, inoltre, è in cerca di una figura da inserire sempre come barista per la stagione estiva che lavori durante la sera dei fine settimana. Per candidarsi inviare curriculum vitae a [email protected]

Azienda di Fano cerca 2 saldatori con esperienza pregressa in cantieri che siano disponibili a lavorare reti a gas per attività di trattamento di gas naturali ed interventi nelle infrastrutture. Viene richiesta disponibilità immediata anche per trasferte e offerto un contratto a tempo determinato, trasformabile. Per candidarsi inviare il proprio curriculum a [email protected] indicato il seguente codice: 11974410.