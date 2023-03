Due biglietti in regalo per il gran cuore di Gianmaria

Lo Juventus Club Pesaro ha consegnato l’altro ieri (foto) due biglietti per una partita allo Juventus Stadium a alcuni gadget a Gianmaria Pazzaglia, 12 anni di Macerata Feltria, tifoso della Juventus che recentemente si è reso protagonista di un bel gesto soccorrendo una anziana signora caduta dalle scale. Il presidente del Club di Pesaro Antonio Nobile Schirò e i relativi consiglieri hanno condiviso la piacevole serata con i responsabili della Juventus Club di Novafeltria (presente il presidente e il vice), il piccolo Gianmaria e i suoi genitori al ristorante ‘Pomodoro’ in viale Trieste di Pesaro. "Un modo piacevole per ringraziare il bambino – ha commentato Antonio Nobile Schirò – e utile a istaurare i rapporti tra i due club".

am.pi.