Due cani si infilano nella vecchia cava di S.Anna Recuperati il giorno dopo dai vigili del fuoco

FURLO – Recupero particolarmente impegnativo ieri mattina di due cani da caccia razza Beagle che si erano persi nei boschi intorno alla vecchia cava di Sant’Anna. Il proprietario sapeva dove si trovassero grazie al collare col gps ma essendo finiti nella vecchia cava, col buio, non era riuscito a ritrovarli. Così ieri mattina ha chiamato i vigili del fuoco di Cagli che hanno setacciato la zona riuscendo a recuperare il primo, di nome Zoe, che è accorso da solo, mentre il secondo, di nome Elix, era bloccato in un canalone. Per recuperarlo, i vigili del fuoco si sono calati con le corde dopo aver camminato molto riuscendo a prenderlo e riportarlo sano e salvo al proprietario