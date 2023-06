Due chili di marijuana nel capannone, arrestato a Pesaro

Pesaro, 14 giugno 2023 – Prima i poliziotti lo hanno controllato per strada, trovandogli addosso dello stupefacente. Probabilmente l’uomo era già attenzionato da tempo.

La sorpresa però è spuntata durante la perquisizione svolta poco dopo dagli agenti nel suo casolare-capannone a Novilara, dove i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Pesaro hanno trovato due chili di marijuana, che era già fatta seccare, e quindi pronta per essere spacciata, segno forse del fatto che questo 40enne, italiano, anche se le sue generalità non si conoscono, era entrato in possesso dei "frutti" di una piantagione di marijuana, non è chiaro ancora coltivata da chi.

A suo carico comunque sono scattate, ieri mattina, le manette, e questa mattina si svolgerà in tribunale a Pesaro il rito per direttissima. L’uomo è accusato di detenzione a fini di spaccio. E’ difeso dall’avvocatessa Mara Roccisano.