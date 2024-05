Due escursionisti si perdono al Furlo, ritrovati da pompieri e soccorso alpino

Salvataggio di due escursionisti trentenni che ieri pomeriggio si erano persi lungo i sentieri che portano alla testa del duce al Furlo. Si erano inoltrati nel bosco partendo dal parcheggio della diga. Ma nel giro di poco tempo si sono persi ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Cagli per trovarli e riportarli sulla strada in tutta sicurezza. Mobilitato anche il soccorso alpino perché si temeva che fosse ancor più complicato rintracciare i due dispersi, i quali erano in preda al panico perché i loro telefonini stavano per esaurire la batteria e non avrebbero più avuto la possibilità di comunicare. Alla fine, ogni paura è sfumata e tutto si è risolto per il meglio.