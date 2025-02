Due figli soli in auto, lei al bar . Mamma finisce alla sbarra per abbandono di minori

Aveva lasciato i due figli di 2 e 5 anni in auto, d’estate in piena notte, ed era andata in un bar del lungomare a bere con il compagno. È l’accusa di cui è chiamata a rispondere una mamma 37enne di Pesaro imputata per abbandono di minore. Ieri, dinanzi al giudice monocratico, si è svolta l’udienza istruttoria durante la quale sono state ascoltati due agenti della polizia municipale e il compagno della donna. Il fatto risale al 15 luglio del 2023. L’auto con i due bambini a bordo era parcheggiata nel lungomare Nazario Sauro. Ad accorgersi del pianto della bimba più piccola erano stati alcuni passanti e due vigilesse in borghese che poi avevano allertato la pattuglia che era accorsa sul posto, erano le 23,40 di sera.

Il più grande dei due bimbi dormiva ma la piccola piangeva, i finestrini della fiat 600 erano aperti e le urla della piccola avevano richiamato l’attenzione di chi passava nelle vicinanze. Secondo le telecamere del traffico, come ricostruito in udienza, l’auto era arrivata circa 20 minuti prima. Nel finestrino posteriore dell’auto la mamma aveva steso un telo coprente: secondo l’accusa questo sarebbe stato un escamotage per fare in modo che i bimbi non fossero visibili dall’esterno mentre la mamma si è difesa dicendo che era un modo per ripararli dalla luce dei lampioni. La mamma ha anche sostenuto che in realtà non fosse al bar ma pochi metri più in là rispetto a dov’era parcheggiata l’auto, a bere una birra. Il padre di uno dei due bimbi si è costituito parte civile.