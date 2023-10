Due finanziamenti interconnessi per completare palazzo Ricci

Sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica generale per la valorizzazione di Palazzo Ricci attraverso la creazione di un campus della musica, sono stati richiesti ed ottenuti per lo stesso palazzo Ricci due ulteriori finanziamenti tra loro interconnessi: da una parte il finanziamento "Italia City Branding 2020" di euro 100.000, concesso dalla presidenza del consiglio dei ministri per la progettazione definitiva ed esecutiva della proposta progettuale "Realizzazione del brand We Pesaro-città della musica".

Dall’altra il finanziamento per la realizzazione di una struttura di hospitality e residenza per artisti, proposta che prevede lavori di riqualificazione e restauro di palazzo Ricci finalizzati a realizzare, nella porzione posteriore dell’immobile, una hospitalityforesteria per visitatori, docenti, studenti ed artisti che risiedono temporaneamente a Pesaro per attività connesse alla presenza del Conservatorio Gioacchino Rossini e del Rossini Opera Festival. Nell’ambito delle risorse del Pnrr c’è il finanziamento "Pinqua-La qualità dell’abitare" per il recupero dei piano primo, secondo e copertura del corpo di fabbrica posteriore del complesso edilizio, per un importo totale dell’intervento di tre milioni di euro.

Per l’attuazione del finanziamento "Italia City Branding 2020" è stato conferito al RTP costituito da "Studio Tecnico Grilli & Partners di Cagli (capogruppo) e all’ingegner Francesca Maffei di Sasso Marconi (mandante) e all’ingegner Enrico Manzi di San Lazzaro di Savena (mandante) allo studio tecnico Stacab di Bologna (mandante) l’incarico per la progettazione definitiva di palazzo Ricci e la creazione del Campus della Musica sulla base dei quali è stata indetta la Conferenza dei Servizi. Alla fine sono pervenute tre offerte per l’incarico di verifica del progetto definitivo. A prevalere è stata l’offerta della società Conteco srl di Milano con un ribasso del 30,25% su un importo d’asta di 31.983 euro per la verifica del progetto esecutivo.

l.lu.