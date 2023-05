Due geometri e un tecnico riparatore magazziniere

Pikart cerca tecnico riparatore e magazziniere da inserire nell’adienza, esperta nel commercio utensilipunti metallici e assistenza tecnica in località Pesarese. Viene offerto un contratto di lavoro full-time determinato o indeterminato, da accordare con i datori di lavoro. Le mansioni richieste: riparare e fornire assistenza tecnica su piccoli utensili - fissatrici, chiodatrici, tendireggia e utensili pneumatici ed elettrici vari -; la risorsa avrà a disposizione un’officina con strumenti di ultima generazione; responsabilità e gestione del magazzino. Per candidarsi inviare il proprio curriculum a [email protected]

Studio professionale di Pesaro cerca 2 impiegati tecnici con esperienza per progettazione Cad, Gestione pratiche edilizieurbanistiche, addetto ai rilievi in cantiere e contabilità. Preferibilmente con diploma da geometra. Orario: 8 ore al giorno con possibilità di redistribuirle durante la giornata in modo flessibile. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected]