Due giorni per assaggiare i funghi di San Sisto. Successo per la serata sui vini "Da Emilio"

Oggi e domani San Sisto, la piccola ma attiva frazione del comune di Piandimeleto, ospita la 54ª edizione della tradizionale ‘Festa del Fungo, Mostra Micologica Regionale’. Dopo l’anteprima di domenica scorsa in questo weekend la Festa del Fungo si ripropone dando il meglio di se con tante novità, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità, alle occasioni conviviali tra musica, stand di funghi e prodotti tipici, gonfiabili per i più piccoli, spettacoli comici, osterie e cantine, la grande Mostra del Fungo, fino alla collaborazione con tenute agricole e vinicole del territorio, alle escursioni guidate nel bosco, oltre all’originale connubio con la prestigiosa realtà Swarovski Optik, leader nella produzione di ottiche per binocoli, mirini di precisione e cannocchiali. Questo il programma. Oggi alle ore 9 apertura mercato del fungo con prodotti tipici locali, alle ore 18 apertura stand gastronomici con con specialità tipiche locali a base di funghi e non solo. Ore 19 aprirà la cantina ‘Osteria La Pajara’, a seguire musica live special guest "Le Rimmel". Alle ore 20 sul palco centrale: musica live e balli di liscio con il duo Adriano e Fofo. 21.30: Deejay set La Pajara Andrea grassi B2B Danto. La giornata di domani inizierà alle ore 9 con la camminata nel Bosco "Un bosco di storie. Se storie fossero a forma di albero?" con Massimo Brisigotti-Monastero, Piandimeleto (info 3204510733). Alle ore 11: inaugurazione Mostra Micologica Regionale alla presenza di autorità regionali, provinciali e locali. Seguirà mezzora dopo l’apertura degli stand gastronomici e l’inaugurazione di un’epigrafe commemorativa a ricordo dei 900 anni dalla fondazione del Castello di San Sisto. Alle ore 12,30 apertura della cantina Osteria ‘La Pajara’ , alle ore 15 per i più grandi pomeriggio in musica con l’orchestra spettacolo Elena Camarone, ore 16 grandi risate con il duo comico "7 Cervelli", alle ore 17,30: happy hour e live music special guest Sciampagn & Ghianda, a seguire Lorenzo Fabbri.

Intanto ha ottenuto un bel successo la serata dedicata ai vini da tartufo, organizzata dal Comitato di San Sisto del neo presidente Matteo Arcangeli e da Risiero Severi, con i vini della cantina Barbarossa di Pesaro presentati al sommelier Otello Renzi. I vini sono stati abbinati alla minestra di legumi e funghi, ai ravioli ai funghi e alla pizza di montagna del ristorante "Da Emilio", con in cucina Emilio Sebastiani e la sua famiglia, a cominciare dalla mamma Adele: "Una iniziativa che si ripete da anni – dice Severi – la cucina di Emilio resta un riferimento per tutti".