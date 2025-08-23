Due giorni senza corrente: "Ci hanno fatto impazzire"

Erano senza corrente da mercoledì, con i fili elettrici che penzolavano a terra nel giardino di casa, accanto ai pini e cipressi che crollando sotto le folate violente del nubifragio li avevano tranciati di schianto. Due giorni senza elettricità, senza elettrodomestici, con i frigoriferi da svuotare della roba andata a mare. E soprattutto due giorni di telefonate, all’Enel, al Comune, alla Prefettura... senza mai riuscire a venire a capo di niente. Due giorni al buio, in tutti i sensi, finché ieri i tecnici dell’azienda elettrica hanno finalmente sistemato il danno "con grande efficienza e cortesia", tendono a sottolineare i residenti, riappacificatisi col mondo dopo 48 ore che erano invece sembrate di ’ordinaria follia’.

Siamo in strada Valle Tresole, a Candelara, 50 metri dopo l’imbocco per Novilara. "Siamo diverse famiglie – racconta Marco Mariotti – rimaste tutte senza elettricità per due giorni, giorni durante i quali non hanno fatto altro che rimbalzarci da un numero all’altro, con i call center che ogni volta ci dicevano una cosa diversa, la Prefettura che ci diceva di chiamare il Comune, il Comune che ci diceva che loro intervengono solo sulla illuminazione pubblica... Insomma, ci hanno fatto impazzire".

Il black out era dipeso da una infausta concatenazione di eventi innescata dal tremendo nubifragio di mercoledì sera: "Il vento – racconta Mariotti – ha abbattutto tre piante che erano nel mio giardino: pini e cipressi, di 40/50 anni fa. Cadendo, le piante hanno tranciato i fili dell’elettricità, che sono rimasti sospesi per due giorni, ovviamente provocando l’interruzione per me e per altre abitazioni, compreso un Bed and breakfast qui vicino, che è rimasto completamente senza servizi. E poi c’era questo filo ciondolante nel mio giardino".

Da lì sono iniziate le chiamate al servizio guasti di Enel: "Ci hanno detto che si stavano occupando di altre priorità, che non potevano intervenire. Ma dopo due giorni, quando ormai la corrente era stata ripristinata dappertutto meno che da noi, ci siamo innervositi". E’ stato a quel punto che, dopo un altro paio di tentativi vani tra Prefettura e Comune, l’Enel ha contattato Mariotti per annunciare l’arrivo dei tecnici nel pomeriggio di ieri: parola mantenuta, con gli operatori che hanno svolto il loro lavoro ripristinando la sicurezza e la corrente nel giro di due ore. "Gli operai sono stati veramente in gamba – riconosce Mariotti – è chiaro che loro non c’entrano niente. Il problema sono questi call center, dove la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Ti dicono una cosa, dieci minuti dopo il contrario. E’ assurdo. Non dovrebbe funzionare così".

Benedetta Iacomucci