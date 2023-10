Due giovani professionisti in missione umanitaria

Hanno preso in mano i bagagli e il cuore e sono andati in missione umanitaria in Senegal. E’ la storia di due giovani di Piobbico, Nicoletta Silvi (insegnante) e Luca Martinelli (avvocato). "Andare in missione umanitaria in uno dei continenti più belli quali l’Africa è stata un’esperienza sfidante ma al tempo stesso costruttiva e di grande crescita personale - racconta Nicoletta -. Un pizzico di timore non è mancato ma la voglia di mettere a disposizione un po’ del nostro tempo per gli altri era talmente tanta che abbiamo deciso di intraprendere questa bellissima avventura. Il nostro servizio l’abbiamo prestato a Mbodiene in Senegal presso l’orfanotrofio dell’Associazione ‘’Sourires d’Enfants’’. La Pouponiere è completamente diretta dalla Signora Alba Carpineti, una donna con un coraggio infinito, una donna che ha lasciato tutto per inseguire un obiettivo e che oggi vive stabilmente in Senegal insieme al compagno, e Murtala, il figlio adottivo". "Il mio primo pensiero appena arrivata - continua Nicoletta - è stato: "E adesso che faccio?", ma dopo poco tempo avevo capito l’inutilità della mia domanda: la semplicità del personale e l’allegria dei bambini della struttura, sono stati per me due fattori straordinari che mi hanno permesso di vivere intensamente questa esperienza. La struttura ospitava bambini d’età compresa tra 1 giorno e 3 anni. La nostra missione consisteva nell’occuparsi dei bisogni quotidiani dei bimbi: i pasti, i bagnetti, i giochi, le passeggiate, ma soprattutto nel donare tanto affetto e attenzioni. Come era facile aspettarsi, la povertà era il sentimento che ci accompagnava quotidianamente in ogni luogo e in ogni momento: era presente in ogni casa, in ogni bar, in ogni negozio, nei campetti da calcio, in riva al mare o a lato delle strade ed era sempre presente negli occhi dei bambini". "Siamo soliti pensare - aggiunge Luca - che i bambini poveri, come quelli che vivono nell’Africa, siano costantemente tristi. In realtà, sono bambini, e come tali riescono a ridere e giocare anche in condizioni di vita non propriamente facili. Hanno una grande forza vitale. Ma noi non ci siamo scoraggiati: eravamo lì, in un mondo lontano dal nostro ma così consapevoli di ciò che contava davvero: l’innocenza dei bambini, di quei bambini meravigliosamente grati per le attenzioni che dedicavamo loro, per le canzoni che cantavamo, per i giochi che facevamo. Non dimenticherò mai l’ora dedicata al bagnetto fatto in grandi bacinelle di plastica tutte colorate riempite con acqua (che ovviamente non veniva buttata via ma riutilizzata per annaffiare le piante della struttura)".

Amedeo Pisciolini