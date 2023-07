Due incidenti stradali a Pesaro, un pedone in gravi condizioni, un motociclista ferito

Due incidenti stradali ieri a Pesaro. Il primo è accaduto nella mattinata. In via Milano un pedone è stato investito da un motociclista in sella alla sua Honda. Nell’urto l’uomo che camminava a piedi, noto anche per a vere lavorato come barista in un bar di via Gagarin, è finito violentemente a terra rimediando un trauma cranico oltre a ferite al viso. Un impatto tremendo che ha fatto temere il peggio anche perché la persona investita è apparsa subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta nel giro di pochi minuti un’ambulanza del 118. Dopo avere prestato le prime cure alla persona investita, i sanitari viste le sue condizioni preoccupanti decidevano di allertare l’eliambulanza che atterrava nella zona poco dopo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Ancona dove le sue condizioni permangono serie. Ha rimediato ferite anche la persona che stava guidando lo scooter, ma non gravi.

Il secondo incidente è accaduto nel pomeriggio in via Bonini. Qui si sono scontrati un’auto e uno scooter all’altezza di un bar. Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava alla guida del motorino che è volato a terra nell’impatto riportando ferite ad una gamba ed escoriazioni in varie parti del corpo. Le sue condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato problemi al traffico.

d.e.