Due incidenti stradali nella mattina di Pasqua

Due pericolosi incidenti, la mattina di Pasqua, intorno alle 11. A Montecalvo in Foglia un 34enne di origine nigeriana ha perso il controllo del monopattino sul quale viaggiava e ha battuto violentemente la testa a terra. Sul posto personale del 118 ed eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette. Il giovane non sarebbe, secondo le prime ricostruzioni, in pericolo di vita e avrebbe ripreso conoscenza durante il soccorso. Un altro grave incidente è avvenuto a Isola del Piano. Un motociclista è uscito di strada ed è stato trasportato in codice arancione all’ospedale di Urbino dal personale sanitario del 118. I carabinieri sono intervenuti in entrambi gli incidenti.