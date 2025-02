Due incontri sulle opportunità del microcredito in provincia: il primo mercoledì 5 febbraio ad Urbino alle ore 18,30 pressi il Legato Albani in piazza della Repubblica e il secondo a Fano alle ore 21 presso il Palazzo Martinozzi in via Arco d’Augusto 33. A proporre i due ‘momenti’ il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, già fautore di un convegno la settimana scorsa sullo stesso tema a Jesi. "Ci siamo resi conto che l’argomento è sentito e c’è voglia di approfondirlo - spiega Rossi. Per questo abbiamo fissato altre due tappe, questa volta nella provincia di Pesaro e Urbino, per coinvolgere più persone possibili e far conoscere le opportunità che il microcredito offre alla piccola imprenditoria e a coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di sufficienti garanzie". "Anche a Urbino e Fano - continua il consigliere regionale - sarà il Tutor dell’Ente Nazionale per il microcredito, Mauro Urbani, a illustrarci i vantaggi di questo strumento finanziario nazionale e a spiegarne l’utilizzo". A fare i saluti istituzionali a Urbino sarà il Presidente Provinciale dei Civici Marche, Andrea Pazzaglia, mentre a Fano sarà la volta del Consigliere comunale dei Civici Fano, Kristian Forti.