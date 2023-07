Due interventi per scongiurare le alluvioni

CARTOCETO

Al Comune di Cartoceto 165mila euro dal Ministero dell’Interno contro il rischio idrogeologico, che consentiranno di effettuare due interventi: uno nel capoluogo e l’altro nella frazione di Lucrezia. "Il primo lavoro – spiega il sindaco Enrico Rossi –, riguarda un progetto relativo al borgo storico, che ha ottenuto 69mila euro. I lavori prevedono il rifacimento e il potenziamento dei sottoservizi che, contribuiranno a regimentare meglio e a raccogliere le piogge che durante i temporali scendono violentemente da via Mazzini e via Marcolini". Con gli ulteriori 96mila euro si agirà, invece, sulla messa in sicurezza di un tratto del Rio Secco a Lucrezia. "L’opera, che riguarda il tratto tra via Villa Adanti e via Nazario Sauro, consentirà di mettere in sicurezza e rimodellare gli argini del corso d’acqua che, erodendo il terreno, sono arrivati a lambire le abitazioni". Rossi aggiunge: "L’ottenimento di queste ulteriori risorse, attesta l’impegno dell’amministrazione su questioni attuali che richedono interventi urgenti, per le quali avevamo attivato anche altri canali di finanziamento extra bilancio. Restano altre opere da realizzare, ma abbiamo compiuto un nuovo passo avanti, che si colloca nell’ampio quadro del lavoro svolto negli anni, che ci ha consentito di intercettare circa 3milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza delle zone a rischio idrogeologico".

s.fr.