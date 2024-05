Due intitolazioni a Guidi e Catani

Un altro sabato di intitolazioni di spazi pubblici, oggi a Urbino. I due personaggi alla cui memoria saranno dedicati altrettanti luoghi sono il dottor Antenore Guidi, stimato medico, e Morris Catani, storico capitano dell’Asd Pieve di Cagna Calcio. Si parte alle 10 con l’intitolazione per Guidi nella sala riunioni dell’ospedale, seguirà la scoperta della targa col suo nome nel parcheggio del Pronto soccorso, il luogo che sarà a lui dedicato. Nel pomeriggio toccherà a Pieve, con un evento organizzato dall’Asd Pieve di Cagna Calcio in collaborazione con Benelli Armi, al campo sportivo. L’occasione sarà il secondo Memorial Morris Catani. Alle 15,30 intitolazione della via dello stadio.