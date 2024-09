Due lupi ’fanno visita’ al circolo: "Troppo vicini, ora abbiamo paura"

Al lupo. Al lupo. Due volte, e non era uno scherzo. I due lupi li hanno visti avvicinarsi al circolo ricreativo sportivo di Talacchio, nella via principale del paese, gli scorsi mercoledì e venerdì. E molti di quelli che li hanno visti si sono impauriti. Uno di loro si chiama Franco Fucili, ha 75 anni, e racocnta di questo doppio incontro-avvistamento.

"Mercoledì ero dentro il circolo, stavo giocando a carte, erano più o meno le 23, e a un certo èpunto ho sentito che dei ragazzi che erano vicini all’uscita avevano visto un lupo che si stava avvicinando. Appena l’animale ha sentito gridare, e si è accorto delle persone, è subito scappato".

"Il secondo avvistamento – aggiunge Fucili – è avvenuto invece ieri, venerdì (l’altro ieri per chi legge). Più o meno alla stessa ora, e in quel caso ho sentito dei cacciatori che raccontavano di averlo appena visto, io sono arrivato al circolo poco dopo. Anche in questo caso, l’animale era scomparso subito. Mi hanno detto che secondo loro non si trattava dello stesso esemplare del mercoledì. Quello precednete era più giovane, quello di venerdì invece più vecchio e un po’ più malandato".

"Resta il fatto – aggiunge Fucili, che abita da una vita a Talacchio, è pensionato ma ha lavorato per molti anni nel settore legno e del mobile – che sinceramente trovarsi i lupi a pochi metri è una cosa che mi mette un po’ d’agitazione, e non sono il solo. Avvistamenti nelle campagne attorno a Talacchio ce ne sono stati da diverso tempo, ad esempio nel bosco tra Talacchio e Montefabbri, ma ora che arrivino fino nel centro del paese mi pare un po’ troppo. Tanto che la commessa del circolo a un certo punto mi ha detto che aveva paura a raggiungere la macchina da sola. Siamo andati insieme all’auto, poi lei mi ha dato un passaggio a casa".

Insomma, si ripropone il problema dei lupi, e di come gestirne la presenza. Dice Riccardo Santolini, che insegna Ecologia all’università di Urbino: "Non bisogna fare allarmismi. Che esemplari di lupo si avvicinino a dei centri abitati attratti dall’odore del cibo, è normale. Per l’uomo non è assolutamente pericoloso, il lupo evita l’uomo, sa che è un pericolo per lui. Chiaro che se si hanno animali domestici o bestiame da cortile come galline e simili, si devono proteggere. Insomma, in loro presnza occorre fare attenzione. Ed è normale che ce ne siano tanti. Ma non sono pericolosi"

