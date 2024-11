Due lutti nella famiglia Terenzi Merli. Gabicce piange Giordano e Andrea

GABICCE

La comunità di Gabicce è in lutto. Nel giro di due giorni la famiglia Terenzi Merli ha perso il capostipite, Giordano Terenzi, deceduto all’età di 95 anni, uno dei patron del settore turistico gabiccese e Andrea Merli, 49 anni, marito di Martina Terenzi, padre di quattro adolescenti Mattia, Riccardo, Gaia e Lorenzo. Inaspettatamente il cuore di Merli si è spento nel sonno, nella notte del 5 novembre. Nonostante un passato atletico – avendo svolto anni di gioco anche nel Gabicce calcio - il fisico non ha superato la crisi cardiaca.

Quando si è diffusa la notizia, la moglie Martina, imprenditrice turistica, è stata raggiunta da un abbraccio corale, una stretta d’affetto con messaggi di condoglianze provenienti fin da Casalpusterlengo, terra natale di Andrea Merli che nella sua vita ha avuto anche un passato da attaccante anche nella Cremonese. Gabiccese per amore, Merli lavorava anche lui nel settore, come direttore di sala in un albergo di Cattolica. "La sera prima della sua scomparsa - dice Martina Terenzi - ha dedicato tutto il pomeriggio per prepararmi una cena meravigliosa. La buonanotte è stato il nostro ultimo saluto. La nostra vita insieme è stata prolifica di emozioni con il dono dei nostri quattro figli speciali. Si è fatto amare da tutti a Gabicce dove, all’inizio, quando eravamo ragazzi è sempre venuto in vacanza da Milano con la famiglia. Ha sempre avuto un sorriso e una parola buona per tutti e le testimonianze d’affetto di queste ore lo dimostrano, in modo sincero".

Il funerale _ ancora incerta la data - sarà nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Gabicce Mare celebrato unitamente. "La nostra famiglia è sempre stata unita - conclude Terenzi -: anche nel dare l’estremo saluto saremo insieme". Un desiderio questo che trova sostegno in Ivan, l’altro figlio di Giordano Terenzi, prosecutore con la sorella Martina del regno fondato, con determinazione da un uomo, figlio di pescatori, orfano di padre a 11 anni e che dopo la quinta elementare andò a lavorare in un cantiere navale per aiutare in casa. Oggi, anche grazie al lavoro dei figli, il regno di Terenzi conta a Gabicce due alberghi, uno stabilimento balneare,un ristorante e una nuova struttura adibita ad appartamenti per la vacanza. "Mio padre si è spento, in ospedale, tra le mie braccia - racconta Ivan Terenzi -, chiudendo la partita con la vita in modo sereno". Da vincente, se si pensa a quanto ha saputo costruire nell’arco di tante primavere. Tre giorni prima del ricovero in ospedale, Giordano Terenzi era caduto in acqua, al porto, soccorso e salvato da un giovane gabiccese, Michele Badioli e poi rianimato dal figlio Ivan. Insomma una conclusione movimentata che è in sintonia con il racconto fatto da Terenzi stesso in un’intervista che attraverso lo sguardo di un solo uomo, testimonia la straordinaria dedizione al lavoro che hanno le famiglie gabiccesi. Alla fine della guerra, la generazione di Terenzi è stata quella che ha costruito il porto canale bombardato dagli americani. Con l’inizio del turismo, la sua casa colonica divenne uno dei dei primi alloggi per turisti con 18 camere: così nacque l’hotel Thea. Quando gli si chiedeva per quale ragione le persone sarebbero dovute venire a Gabicce, lui rispondeva "perché è un paesino, accogliente, familiare e tranquillo".