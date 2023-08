Due mani escono dalla terra La statua che spiega l’"Aver cura"

L’hanno chiamata "Aver Cura" la statua che rappresenta "Due mani che escono dalla terra, che sono la terra, che proteggono con il loro gesto una giovane pianta".

Perché "Come la terra protegge e nutre le proprie creature così anche noi allo stesso modo dobbiamo prenderci cura della terra".

Dal 28 luglio, giorno in cui è stata inaugurata (foto), la si può ammirare allo Scout Park Francesco Tonucci di via Enrico Mattei. E’ una scultura realizzata dai maestri carristi Mauro Chiappa e Francesco Bertulli espressione del Progetto "Il Prendersi Cura" dell’assessorato Welfare di Comunità del Comune di Fano. "Il Parco con l’annessa casetta - spiega Francesca Busca di Agfi, associazione genitori e figli per l’inclusione - è gestito dall’Associazione Scout Park Tonucci e dall’Agfi in comodato gratuito attraverso lo sportello telefonico ’Hacca Risponde’ i cui operatori sono persone con disabilità coadiuvate da Tutor".

La scultura che rappresenta due mani nel gesto di

"aver cura" di un pianta di "Ippocastano rosa" è stata realizzata nei capannoni del carnevale di Fano tra aprile 2022 e maggio 2023.

Bertulli ne spiega il significato: "Sono mani realizzate con il materiale utilizzato per i carri di carnevale e delle imbarcazioni a vela. Due mani bianche, pulite; un albero, un prato, un minuto del nostro tempo per riflettere. Guardandole pensiamo a quello che stiamo facendo, a quello che potremo fare per cercare di rendere il mondo migliore di come

lo abbiamo trovato".