Due medaglie da difendere: sfida europea per "Ale" Ragni

Il settore Parapentathlon della Federazione Italiana Pentathlon Moderno continua a compiere importanti passi avanti. Dopo il trionfo di Irbin Vicco ai Mondiali di Para Tetrathlon nell’agosto scorso, ora il focus è sui Mondiali di Para Triathle-Biathle e Para Laser Run, in programma dal 9 al 13 dicembre a Mossel Bay, in Sudafrica. Tappa intermedia, saranno i Campionati Europei, al via il 4 novembre ad Antalya, in Turchia.

In vista dei Mondiali, la Fipm ha organizzato proprio a Pesaro un test di Para Laser Run, riservato agli atleti non vedenti, per selezionare i convocati. Il 23 ottobre scorso vi hanno preso parte: Annamaria Mencoboni (ASD Futura P.M.) con la guida Arianna Crudelini (foto), Niccolò Pirosu (ASD Dinamo Triathlon) con Niccolò Sancisi, Alessandro Ragni (ASD Filosport) con Michele Totaro e Michele Baldelli (ASD Dinamo Triathlon) con Cesare Bussetti, sotto la supervisione del tecnico Raffaele Secchi e alla presenza di Adriana Fabbri, responsabile del settore Parapentathlon della Fipm.

Nella categoria maschile Baldelli ha chiuso col miglior tempo, mentre nella categoria femminile la Mencoboni ha portato avanti la prova con grande determinazione: "Questo test rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del Parapentathlon - dice la Fabbri -: grazie ai tecnici, agli atleti e alle guide che con passione e professionalità stanno contribuendo allo sviluppo del settore".

Intanto, Alessandro Ragni sarà agli Europei di Parapentathlon in Turchia: il 16enne pesarese ha già partecipato l’anno scorso agli Europei di Madeira aggiudicandosi due medaglie d’oro in due diverse specialità del Pentathlon paralimpico: "La partecipazione di Alessandro a questo importante appuntamento è per noi della FiloSport motivo di grande orgoglio, il frutto di un lavoro incessante durato anni", commenta la presidente dell’Asd, Filomena Patella.

La partecipazione di Ragni e della sua guida sarà privata, sostenuta dalla società e dai partner del progetto: "Sono stati convocati ufficialmente solo atleti appartenenti ad un’altra categoria di disabilità, lasciando fuori gli atleti non vedenti. Non sappiamo le motivazioni di questa scelta - spiega Michele Totaro, dell’Asd Filosport - ma speriamo in futuro in una linea più inclusiva".