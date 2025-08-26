Da Dante ai bagnini

CronacaDue milioni e 150mila euro per la Statale
26 ago 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
  4. Due milioni e 150mila euro per la Statale

Interventi di straordinaria manutenzione sull’arteria della Valcesano. L’assessore Baldelli: "Opere per garantire sicurezza a chi la percorre"

Ammontano a 2milioni e 150mila euro i nuovi lavori di ripristino iniziati ieri sulla Statale 424 Della Valcesano. Un intervento ‘battezzato’ dall’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, presente sul posto insieme all’assessore comunale ai lavori pubblici della città dei Bronzi Luca Castratori e al sindaco di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti.

"Si tratta di interventi di straordinaria manutenzione di estrema importanza per garantite la necessaria sicurezza a coloro che percorrono frequentemente questa strada che collega le aree dell’entroterra alla Statale 16 Adriatica e a tutte le arterie in sua prossimità – ha rimarcato Francesco Baldelli-. Le opere, cominciate ieri mattina (lunedì, ndr), riguardano la sistemazione del piano viario del tratto di complanare tra l’ingresso di San Lorenzo in Campo sul lato mare e l’innesto con il segmento sul fronte verso gli Appennini.

"Un intervento significativo - ha messo in rilievo l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pergola Luca Castratori – che migliora il collegamento fra il nostro territorio e il casello dell’autostrada A14 a Marotta". Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di San Lorenzo in Campo, Davide Dellonti: "Quelli cominciati oggi (ieri, ndr) sono lavori di estremo rilievo che consentiranno di sistemare il piano viario, con la bonifica del fondo stradale e della pavimentazione, di un tratto di oltre due chilometri". Il tutto per un totale di 2milioni e 150mila euro. "Opere di grande rilievo – ha proseguito il primo cittadino di San Lorenzo in Campo -, il cui step iniziale riguarda il segmento dal km 19,5 al 20,55 in direzione monte mare e poi quello dal 24,6 al 26".

Una serie di interventi molto importanti volti a rendere più sicura la circolazione sull’arteria che divide le province di Pesaro-Urbino e di Ancona correndo parallelamente al corso del fiume Cesano.

Sandro Franceschetti

