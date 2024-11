"Due milioni per la viabilità di Gallo di Petriano"

Due milioni di euro per la viabilità di Gallo di Petriano, quindi con interventi sulla SP423 Urbinate. Nel dettaglio nei prossimi mesi si lavorerà per la realizzazione della rotatoria e il rifacimento della pavimentazione stradale. Le risorse in arrivo sono state annunciate nei giorni scorsi dall’assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici delle Marche, Francesco Baldelli.

"È stata un’occasione molto proficua per approfondire le azioni che la Giunta regionale del presidente Acquaroli ha messo in campo in materia di infrastrutture, trasporti, edilizia ospedaliera e sanità, con investimenti senza precedenti per rilanciare i nostri territori e tutte le Marche".

"L’assessore Baldelli ha, inoltre, confermato l’impegno della Regione per Petriano comunicando che sono stati richiesti e ottenuti da Anas per circa 2 milioni di euro di investimenti per due interventi che costituiranno un miglioramento epocale per la viabilità di Gallo: il completo rifacimento della pavimentazione stradale della variante alla SP423 Urbinate e, soprattutto, la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra la stessa variante e il vecchio tracciato della SP 423, direzione Urbino – dicono dall’amministrazione del Comune di Petriano –. Ringraziamo l’assessore Baldelli che è sempre presente sul territorio e si è preso carico della necessità delle due opere che rivoluzioneranno in positivo la viabilità di Gallo, in termini di sicurezza, sostenibilità e vivibilità, decongestionando il traffico urbano, specialmente quello pesante che, oggi, è costretto a transitare per le vie cittadine".

A quando l’inizio degli interventi? I lavori di rifacimento della variante sono già programmati per il 2025 e la realizzazione della rotatoria, già approvata, sarà a breve oggetto di una convenzione tra Comune di Petriano e Anas Marche, il soggetto che realizzerà le opere, per la disciplina degli aspetti urbanistici.

fra. pier.