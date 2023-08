Due mostre a Urbino per conoscere Carlo Ceci

Proseguono alla Casa Natale di Raffaello (Bottega di Giovanni Santi) e nella sala espositiva dell’Oratorio di san Giovanni, le due mostre che urbino dedica al Maestro Carlo Ceci, nato a Chiaravalle il 26 novembre 1917, morto nel 2013, ma da tutti considerato urbinate, per la sua formazione alla Scuola del Libro, di cui poi divenne uno dei docenti di maggior spicco. La mostra alla Casa di Raffaello è curata da Innocenzo Aliventi, quella all’oratorio di san Giovanni da Marta Bruscia e Giuliano Santini. L’esposizione curata da Aliventi, mostra “pittura musicale, sensitiva“ di Ceci, definizione coniata dal grande amico Paolo Volponi. Sono esposte una serie di tempere che hanno due soggetti fondamentali: i paesaggi, di cui dà una visione molto rarefatta e sognata, e delle composizioni di fiori, in cui spesso ricorrono cartocci di rose bianche. L’Accademia Raffaello ha poi pubbilcato, a cura di Luigi Bravi e Marta Bruscaglia, un’opera inedita di Ceci: le dispense di storia del costume scritte per la Scuola del Libro. La mostra all’Oratorio di san Giovanni mostra invece il Ceci litografo, che ha formato generazioni di artisti italiani e stranieri.

Ingresso libero per entrambe.