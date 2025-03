Due nuove rotatorie sulla Flaminia

Nella sua ultima seduta il consiglio comunale di Fossombrone ha approvato l’accordo di programma definitivo con la Provincia per un importante intervento di riqualificazione stradale. Il progetto, che il 26 febbraio scorso ha ricevuto il via libera del presidente della Provincia Paolini, rappresenta la conclusione di un iter che era avviato da oltre un decennio. L’intervento prevede la riqualificazione dell’intersezione tra la strada comunale della Conserva (quella che corre a fianco del campo sportivo comunale) e la provinciale Flaminia, con la realizzazione di una nuova rotatoria e la riorganizzazione dell’intera area circostante, da tempo al centro dell’attenzione per questioni legate alla sicurezza stradale. Il piano comprende l’ampliamento e la sistemazione della strada della Conserva nel tratto che collega la Flaminia con viale Entraigues sur la Sorgue, nonché la creazione di una rotatoria all’incrocio tra le due arterie. Quest’ultimo intervento comporterà un parziale spostamento della sede della Flaminia, che andrà in parte a ricadere nell’area di proprietà della Conad (su cui sorgerà un nuovo supermercato).

La riqualificazione include anche la riorganizzazione dell’intersezione con via Alessandro Volta e la sistemazione dell’area di fronte agli edifici che si affacciano sulla Flaminia. Particolare attenzione è stata riservata alla mobilità dei pedoni, con la previsione di un adeguato percorso illuminato lungo via della Conserva, che collegherà viale Entraigues all’incrocio con la Flaminia. Spiega il vicesindaco Chiarabilli che "l’investimento complessivo in opere pubbliche supera i 2 milioni di euro" e che quello per la sistemazione dell’area a fianco del campo sportivo "non avrà alcun peso economico per i forsempronesi": il finanziamento dell’opera, infatti, sarà garantito attraverso accordi con enti sovracomunali e con il coinvolgimento di soggetti privati interessati alla riqualificazione di quella zona.

Nonostante siano ancora necessari alcuni passaggi burocratici per l’avvio dei lavori, il progetto è ormai in fase avanzata. "Siamo finalmente a buon punto", commenta ancora Chiarabilli, evidenziando come questo intervento rappresenti un significativo miglioramento della viabilità locale e della sicurezza stradale in un’area strategica per la mobilità del territorio forsempronese. Mette conto di rammentare che la zona dove sorgerà il supermercato era stata scavata nel Settecento e poi, molto più recentemente, negli ultimi anni: scavata e interrata dalla Soprintendenza. Si sono trovati resti di un magazzino, di una struttura probabilmente ricettiva (una locanda?), un piccolo edificio termale, resti di strade inghiaiate, strutture artigianali e qualche tomba qua e là. Tutto molto compromesso dagli scavi settecenteschi e dalle vigne piantate nei due secoli successivi. Di là dalla strada della Conserva e probabilmente fino a Porta Fano, poi, si estendeva la necropoli (il cimitero, anche se il termine è improprio) della città antica, che però proseguiva anche in direzione di Fano: sempre lungo la consolare, come era costume all’epoca.

a. bia.