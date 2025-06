Due nuovi tour in città. Palazzo Ducale e la Rocca non avranno più segreti

A partire dal prossimo 21 giugno, tornano a disposizione di turisti e pesaresi i tour guidati nei luoghi della cultura della città. E se lo scorso anno, i percorsi disponibili erano due, quest’anno si raddoppia. A fianco dei due tour "Pesaro svelata" e "Pesaro rossiniana" (nomi nuovvi per percorsi vecchi), che prevedono 5 tappe per ognuno nei siti culturali più importanti di Pesaro, si aggiungono, ecco la novità, anche "Scopri Pesaro" e il "Tour del giovedì" che includono visite all’interno di Rocca Costanza e Palazzo Ducale. Anche per quest’anno dunque, grazie ad un accordo con il Demanio, Rocca Costanza tornerà a disposizione dei visitatori, insieme ad oltre 25 siti inseriti nella nuova brochure "Mostre, musei e luoghi della cultura" che contiene informazioni ed orari in vigore da giugno a settembre, presentata ieri dall’amministrazione.

"Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di mettere in rete tutte le opportunità culturali che si possono trovare in città – dice il vicesindaco Daniele Vimini -. Si tratta di luoghi della cultura non sempre accessibili, che sarà possibile scoprire anche attraverso i tour". Ad entrare nel dettaglio è il sindaco Andrea Biancani: "Abbiamo realizzato un’unica brochure non soltanto con i musei, ma anche con mostre e tour guidati, unendo le proposte di Pesaro, Gabicce e Gradara – dice -. Un programma di qualità a cui si aggiunge anche il calendario di eventi messo in campo per l’estate. Vorrei ringraziare il Demanio per averci concesso la possibilità anche quest’anno di entrare a Rocca Costanza. Ci sono dei lavori in corso, ma saranno modificati per permettere ai turisti di entrare durante la stagione estiva". L’itinerario "Pesaro Rossiniana", in programma dal 21 giugno al 13 settembre (il lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 10) prevede tappe a Casa Rossini, Duomo, Conservatorio Rossini, Teatro Rossini e Museo Nazionale Rossini. "Pesaro svelata" è invece un itinerario che dal 22 giugno al 14 settembre (martedì, giovedì, venerdì e domenica, dalle ore 10) prevede tappe al complesso scultoreo di Giuliano Vangi, Musei Civici con focus alla Pala del Bellini e alla Medusa del Mengaroni; Sinagoga; Domus dell’Abbondanza; Museo della Bicicletta e Carrozza. Per entrambi i percorsi è possibile accedere con la Card Pesaro Musei (12 euro, ridotto 8).

Per scoprire le bellezze di Rocca Costanza e Palazzo Ducale è possibile prenotare (ecco la novità 2025) il tour "Scopri Pesaro", affidato a Federagit. In alternativa, è prenotabile il "Tour del giovedì", affidato a Isairon, che dal 26 giugno all’11 settembre, alle 16, accompagnerà i visitatori a Rocca Costanza, Palazzo Ducale, Sinagoga, Chiesa del Nome di Dio. Costo di 15 euro (12 con Pesaro Card).

Per questa estate inoltre la maggior parte dei musei inclusi nel circuito di Pesaro Musei avranno orario continuato dalle 10 alle 19 con pausa dalle 13 alle 14. Casa Rossini e il Centro Arti Visive Pescheria saranno aperte anche il giovedì dalle 21 alle 23, durante Shopping sotto le stelle.

Alice Muri