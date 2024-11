Due obiettivi: i successi di fila e poi quello dei punti iniziali

La Vis oggi a Piancastagnaio insegue due primati societari nella serie C maggiore: quello delle vittorie consecutive e quello dei punti iniziali. Vincendo in terra toscana eguaglierebbe infatti la Vis di Arrigoni che nella stagione 2000-01, in C1, infilò 4 successi consecutivi tra la 26^ e la 29^ giornata (contro Nocerina, Andria, L’Aquila e Fermana). Andando a punti oggi (in qualunque modo), la Vis di Stellone superebbe poi quella di Colucci (2018-19) che dopo 13 giornate era a quota 22 come l’attuale ma cadde poi alla 14^ giornata a Ravenna, per poi chiudere l’andata a 29 con altri 7 punti (una vittoria e 4 pari). Quanto alle serie utili, la Vis attuale è a quota 7 (3 vittorie, 4 pareggi). Il massimo è 10, conquistato nel ’92-93 in C1 dalla Vis di Catuzzi, ma con 2 sole vittorie e 8 pareggi.

Biglietti. La Vis Pesaro oggi ai piedi del monte Amiata, dove si esibisce per la prima volta, avrà il consueto supporto dei tifosi. Una cinquantina quelli al seguito. La prevendita si è chiusa ieri sera.

In casa Pianese l’orgoglio dei 17 punti (‘E dire che ci avevano etichettato come una cenerentola’, le parole di mister Prosperi) e tanto rispetto per la Vis: ‘E’ una formazione di assoluto livello. Sorpresa sì, ma meritata. Ha una rosa diversa dalla nostra – afferma il tecnico dei toscani - con tanti giocatori importanti, mentre nella nostra squadra, che conserva il nucleo della D, solo 3 o 4 hanno fatto la categoria’. Capitan Simeoni aggiunge: ‘La Vis è una squadra fortissima, noi possiamo solo affrontarla al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo creato un gruppo che lavora tanto. E l’entusiasmo che percepiamo nell’ambiente è incredibile. Non c’era mai stato un tifo simile a Piancastagnaio’. Formazione: nelle ultime settimane Prosperi ha ruotato molti uomini, è probabile che cambi anche stavolta, ancor di più dopo il risultato negativo di Sassari.

L’ex Da Pozzo sembra destinato alla panchina, sulla fascia destra dovrebbe agire Boccadamo (6 assist per lui) che se la vedrà con Cannavò. In attacco Falleni candidato trequartista alle spalle delle punte Mignani e Sorrentino.

Primavera. La Vis Primavera ieri ha impattato 1-1 in casa con la Pergolettese. A segno per i biancorossi Consalvi. Gara praticamente giocata a una porta, ma un’incomprensione ha determinato il pareggio degli ospiti. Dopo 7 giornate, i ragazzi di mister Mariani hanno 8 punti in classifica.