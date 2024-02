"Due occasioni piene, ma questo pari mi va bene"

Un punto che lascia soddisfatto mister Michele Fucili, che ha commentato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo avuto almeno due nitide occasioni da gol, ma sono contento della prestazione e del pareggio. Arrivavamo a questa sfida da una sconfitta e giocare al ‘Di Tella’ in questo periodo non è per niente facile sia per le condizioni climatiche che per il valore dell’avversario". Fucili aggiunge: "Nel secondo tempo abbiamo avuto il vento a sfavore ed il Vastogirardi ha aumentato bene la pressione chiudendo gli spazi. Questo punto lo accogliamo in modo positivo, è importante anche per la classifica oltre che per il morale".

Sul momento del suo Fossombrone e sulla classifica: "Dovremo sudare per la salvezza fino alla fine, il nostro percorso è molto chiaro. Dovremo essere sempre concentrati a prescindere dall’avversario, già a partire dal prossimo turno con la capolista Sambenedettese. Sarà gara di cartello, ma noi scenderemo in campo e daremo il massimo come sempre".