Due ore di black out in via Cavour

FANO

Mattinata difficile per i commercianti di via Cavour, che ieri si sono trovati improvvisamente al buio. Con loro tante famiglie (in totale un centinaio di utenze) hanno patito i disagi di un black out che ha tenuto al buio per più di due ore quella parte del centro storico allacciata alla cabina dell’Enel di via Cavour. "Un guasto improvviso, accidentale, di lieve entità, dovuto forse a uno sbalzo di tensione sulla linea di bassa tensione" riferisce Martina Carloni, titolare dell’Osteria dalla Peppa, che si è fatta portavoce con Enel di un disagio generalizzato tra gli operatori commerciali. Fino alla mezza i fiscalizzatori sono stati inutilizzabili, senza alcuna possibilità di vendere la merce per le numerose attività che si affacciano su via Cavour. Ma il disagio più grosso l’hanno patito bar e ristoranti, che proprio nell’orario clou del sabato non hanno neppure potuto aprire i frigoriferi per evitare di rovinare la merce.