Due ruote speciali, Fermignano in pista

L’estate fermignanese si chiude con una celebrazione del biciclo ottocentesco. Venerdì, sabato e domenica andrà in scena il tradizionale palio ideato nel 1966 dall’allora presidente della Pro loco, Pompeo Carotti, tre giorni di gare, eventi, laboratori ed enogastronomia. Il biciclo è un antenato della moderna bicicletta con altezza della ruota anteriore di 120 centimetri e quella posteriore di 40. L’altezza da terra del manubrio e` di 154 centimetri mentre i pedali sono fissi sulla ruota anteriore. Il percorso del Gran premio del biciclo ottocentesco si snoda attraverso le vie del paese, con 21 partecipanti a rappresentare le sette contrade: Ca’ L’Agostina, Calpino, La Pieve, La Torre, San Lazzaro, San Silvestro e Santa Barbara. Ciascuna schiera tre concorrenti, di cui al massimo due tesserati agonisti. Si effettueranno due batterie eliminatorie a staffetta, create per estrazione: nella prima gareggeranno quattro contrade, nella seconda le altre tre. La finale sarà unica, tra le vincitrici delle due batterie.

La festa comincerà venerdì alle 18 con la presentazione del libro "Incantagioni. Storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni" di Mariano Tomatis, mentre dalle 19.30 apriranno le taverne, in seguito animate da musica dal vivo, mentre in piazza Garibaldi ci sarà il concerto del Riciclato Circo Musicale. Sabato, ai lavatoi torna in vita la pratica de La Bocheta, il fare il bucato con la cenere, un racconto in azione, a cura dell’associazione culturale Luoghi comuni e della Pro loco. La serata nelle taverne sarà animata ancora da musica dal vivo e dallo spettacolo ciclo comico di Madame Rebinè. Domenica si partirà già di mattina, con escursioni sul monte Pietralata, mercatino vintage e taverne aperte da pranzo. Dalle 16 la fase più attesa: prima con la sfilata del corteo storico del biciclo ottocentesco, poi con le batterie eliminatorie, alle 17. L’esibizione dei tamburini di Treia smorzerà la tensione in attesa della finale in programma alle 18.15, un duello tra le due migliori contrade. Dopo i festeggiamenti e la proclamazione, ultima serata di brindisi e celebrazioni, che comprenderanno anche lo spettacolo Clown Cabaret alle 21, in piazza Garibaldi.

