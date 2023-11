Due sales e area manager per Italyvcuum srl di Fano

Italyvcuum srl, azienda specializzata nel settore della produzione di aspiratori per la casa, sita in zona Pesaro, ricerca due area managerssales managers. Viene richiesto almeno il diploma di maturità; è preferibile la conoscenza della lingua inglese; Per la risorsa vi è la possibilità di lavorare sia nel commerciale Italia che nel commerciale estero; in possesso di patente categoria b.

Disponibilità a trasferte in ambito regionale, nazionale ed estero.

Disponibilità immediata. Possibilità sia di contratto di lavoro subordinato sia partita iva. Orario di lavoro tempo pieno.

Per candidarsi inviare cv a commercial@italyvacuum.com