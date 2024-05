Due scuole pesaresi al Salone del libro di Torino

Salone del Libro a Torino, nello stand della Regione Marche ospitate le scuole S. Marta e la primaria Don Gaudiano. Soddisfatta la consigliera regionale Micaela Vitri (foto), responsabile del Comitato Editoria del Consiglio, "perché hanno portato una vera ventata di freschezza". L’Istituto alberghiero ha presentato il “Salotto letterario”, per cui sono intervenuti il preside Roberto Franca, con le docenti Allison Santini e Laura Patrignani, che hanno coinvolto gli studenti in incontri dopo scuola per leggere integralmente libri diversi e commentarli, dei quali era presente una una delegazione.

Per l’istituto comprensivo Don Gaudiano sono intervenute le maestre Eliana Corona e Pamela Ioni, che hanno presentato il libro edito proprio nella collana "I Quaderni delle Marche". Un progetto voluto dalla Fondazione Don Gaudiano per il trentesimo anniversario della scomparsa del sacerdote.