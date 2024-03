Due soldati francesi sconfitti possono vincere la sfida dell’amore

Oggi e domani alle 21 e domenica alle 17 il teatro della Fortuna accoglierà una delle commedie più tradotte e rappresentate all’estero: “Un curioso accidente“ di Carlo Goldoni. A portarla in scena, l’interpretazione e la regìa di un grande maestro qual è Gabriele Lavia. Con lui sul palcoscenico Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini e Marco Rivolta.

Domani alle ore 18 sempre a teatro, a ingresso libero, ci sarà anche l’incontro con la compagnia, aperto a tutti. La commedia si svolge in Olanda e, come scrive l’autore nella prefazione alla prima edizione "non è che un fatto vero, verissimo, accaduto, non ha molto tempo". Lo sfondo storico di questa singolare commedia di Goldoni è la Guerra dei sette anni che si combatté tra il 1756 e il 1763 tra due coalizioni capitanate da Inghilterra e Francia.

"Gli sconfitti furono questi ultimi – spiega Lavia – che perdettero il Canada, alcune colonie sulle rive del Mississippi, alcune colonie in India, nei Caraibi, in Senegal. Insomma, un vero disastro. E dunque i due soldati francesi hanno buone ragioni per essere un po’ depressi. Sono soldati ridotti proprio male e non hanno più un quattrino perché quella guerra segnò il tramonto coloniale della Francia e l’inizio di un periodo difficilissimo. Se avesse vinto la Francia quella guerra, forse, in America si parlerebbe il francese. L’Olanda era rimasta a guardare e a fare i suoi affari con la guerra. Così, aveva vissuto un periodo tranquillo e prospero. Ed è proprio in quel mondo tranquillo e prospero, nella casa prospera e tranquilla di Monsieur Filiberto, che ha una figlia da maritare, la quale figlia ha una cameriera in età da marito anch’essa, che capitano “I due soldati francesi sconfitti“. C’è altro da dire? Goldoni scrive un autentico delicato capolavoro. E tutto questo, l’autore ci avverte, è “un fatto vero, verissimo, accaduto in Olanda che gli è stato raccontato da suoi Amici Olandesi al Caffè della Sultana, nella Piazza San Marco, a Venezia“".

Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Andrea Viotti, le musiche di Andrea Nicolini, testi delle canzoni di Gabriele Lavia, luci di Giuseppe Filipponio. Biglietteria e informazioni: botteghino Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, circuito AMAT/Vivaticket anche on line. gio. vol.