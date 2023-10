Due studenti fondano un centro wellness

Non tutti gli studenti arrivano a Urbino per poi andarsene, anzi, molti rimangono e c’è chi investe sulla città per costruire il proprio futuro, facendo anche squadra. Tra loro, una giovane coppia, formatasi proprio durante gli studi: Giulia Barletta, 25 enne pugliese, e Mirco Brunetti (nella foto), 27enne calabrese, entrambi con laurea magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e la salute, che hanno avviato in città il proprio centro chinesiologico e olistico, aperto a ottobre in via Mazzini, Passion Wellness. "Ci siamo sempre detti che avremmo voluto fare qualcosa insieme, creando una squadra da far evolvere, anche con altre figure - racconta Giulia -. Poter lavorare con chi è stato tuo compagno di percorso è il bello di Urbino. È una realtà piccola, sì, ma una così non l’avevo mai vissuta: ho dato fiducia alla città che mi aveva formato e alle belle persone conosciute. Passion Wellness nasce da una simulazione fatta per l’esame della professoressa Rosa Grazia Bellomo, poi relatrice di laurea mia e di Mirco, che mi aveva spinto a immaginarmi professionista e ideare un progetto lavorativo, con logo, nome e patologie da rieducare. Sapevo di volerlo realizzare, ma non ancora dove, così, dopo che mi ha esortato a non avere paura di Urbino, quest’estate ho cercato una sede in centro storico per le mie attività. Qui terremo anche dei corsi di massaggio sportivo e kinesiotaping per studenti, che abbiamo già lanciato".

Alle lauree, Giulia ha aggiunto una formazione in Massofisioterapia a Perugia, mentre Mirco si è specializzato in Osteopatia, a Bologna. Competenze poi riportate a Urbino: "Finita la triennale, non sapevo se continuare o spostarmi, ma avevo amici tutti in zona, conoscevo l’ambiente e qui tutto è a portata, così sono rimasto – racconta Mirco –. Allo stesso tempo, preparo ragazzi in ambito di body building, altro motivo per cui ho deciso di rimanere. Intanto, io e Giulia avevamo cominciato a fare pratica su qualche giovane, mettendoci alla prova e facendoci conoscere: il concetto di prevenzione, cura e rieducazione va diffuso, soprattutto in una città come Urbino, in cui ci sono tanti atleti e molti frequentano la palestra. Poi, lei mi ha proposto di aprire questo studio, ed eccoci". Con Mirco che ha ottenuto un contratto d’insegnamento per un tirocinio all’Università Carlo Bo e Giulia che vorrebbe dividersi tra il centro l’insegnamento a scuola, i due non sono intenzionati a fermarsi a una sola attività e lanciano un doppio messaggio agli studenti: "L’errore che tanti fanno è di andarsene una volta finita la laurea triennale, ma le magistrali di Scienze motorie, a Urbino, sono molto ben fatte e vale la pena aspettare. L’invito che facciamo ai nostri colleghi è di credere in sé, fare squadra e seguire i docenti che daranno loro l’ispirazione".

Nicola Petricca