Duecento anni fa la prima ferrovia. Per noi i binari sono stati travagliati

Il 27 settembre 1825, 200 anni fa, fu inaugurata la prima ferrovia pubblica al mondo: la Stockton & Darlington Railway, un percorso di 40 km nel Nordest dell’Inghilterra. Da allora, le ferrovie si diffusero e, "ancora oggi, il treno rimane il miglior mezzo di trasporto in termini di sostenibilità ambientale, comodità e velocità, su brevi e medie distanze", commenta l’associazione Ferrovia Valle Metauro, nel sottolineare la necessità di recuperare i collegamenti su rotaia anche nel nostro entroterra.

Collegamenti che si cominciarono a tracciare nella seconda metà dell’Ottocento, ricorda l’associazione: "Furono progettate la Fabriano - Urbino - Santarcangelo di Romagna, detta Subappennina, e la Fano - Arezzo, detta Metaurense, che avrebbe messo in comunicazione i porti di Ancona e Livorno. Entrambe furono costruite parzialmente: da Fabriano a Urbino (1898) e da Fano a Fermignano (1916). La Subappennina rimase incompiuta per la guerra e per l’incapacità dei comuni delle alte Marche di concordare sul percorso; la Fano-Arezzo fu ostacolata dalla Giunta di Pesaro, che ne propose una alternativa, da Pesaro a Macerata Feltria, la Fogliense, ritenuta però non rispondente alle necessità locali e nazionali. L’approvazione per la Metaurense si ebbe nel 1881, ma i lavori furono ritardati di oltre 20 anni. Concessa alle Società Anonima delle Ferrovie e Tramvie Padane arrivò a Fermignano nel 1916. Negli anni ’30 la società entrò in crisi, ma, grazie all’opera del podestà di Fossombrone, Getulio Emanuelli, la Metaurense passò a Ferrovie dello Stato. La guerra, però, distrusse le linee interne. Nel 1947 fu riaperta la Fabriano - Pergola, nel 1948 la Fano - Fossombrone, fino a Urbino nel 1956, ma il traffico verso Roma non fu più possibile per la mancata ricostruzione della Pergola - Fermignano. Nel 1948, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ripropose la Fogliense: il sindaco di Fano, Silvio Battistelli, reagì convocando i sindaci dei comuni marchigiani, umbri e toscani interessati dalla Fano - Arezzo e chiese al Ministero di portarla a termine".

Il progetto, alla fine, non vide la conclusione. Anzi, nel 1987 fu sospesa la Fano-Urbino, nel 2013 la Fabriano-Pergola. "Celebriamo comunque i primi 200 anni di ferrovie, consapevoli che il vuoto di connessioni che affligge le nostre aree interne possa essere colmata solo recuperando le linee storiche – conclude l’associazione –. La riapertura della Fabriano - Pergola a fini turistici e l’inserimento della Fano - Urbino nella legge 128/2017, che l’ha preservata da altri usi, sono segnali positivi".

n. p.