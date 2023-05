Duecento bimbi si fanno onore alla ColleMarathon junior

La Maratona dei Valori non si è dimenticata dei più piccoli. Anzi, ha avuto un prologo dedicato proprio ai baby atleti. Per tutto il pomeriggio di sabato, al Pincio di Fano, dov’era allestito anche il villaggio per i maratoneti, si è tenuta la terza edizione della ‘ColleMar-athon Junior’, dedicata ai piccoli fino a 12 anni. E la risposta è stata straorinaria, con oltre 200 partecipanti alle gare sulle diverse distanze curate dal Csi Fano e dalla sua referente Monia Vagnini. "Il tutto – evidenzia proprio la Vagnini – col patrocinio del Comune della città della fortuna e la collaborazione del comitato organizzatore della Collemar-athon guidato dall’ineguagliabile Annibale Montanari". "Alle nostre gare – conferma Vagnini – hanno preso parte, in modo entusiastico, più di 200 bambini, nelle diverse categorie da 0-6 anni, 7-8, 9-10, e 11-12, su distanze variabili dai 150 metri al chilometro. E’ stato un pomeriggio all’insegna dell’inclusione e tutti i protagonisti, alla fine, hanno ricevuto una bella medaglia, una maglietta e una sacca con la merenda". Il primo a fare i complimenti al Csi è stato il deus ex machina della ColleMar-athon Montanari.