Duecento commercialisti all’assemblea dell’Ordine: "I giovani ora sono al 20%"

Le sfide future e le opportunità della professione, l’attenzione alle giovani generazioni, la deontologia professionale. Questi i principali temi al centro dell’assemblea ordinaria dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino che si è tenuta venerdì scorso al Collegio Raffaello di Urbino e a cui hanno partecipato oltre 200 iscritti provenienti da tutta la provincia.

Ad aprire l’evento è stato il presidente dell’Ordine provinciale, Marco Luchetti, che ha ricordato come il 2024 sia stato un anno molto positivo, con tante iniziative, a cominciare dal convegno nazionale "Commercialisti Next" che si è tenuto a Pesaro: "Un evento di grande successo – ha detto – che ci ha visti in prima linea e per cui ringrazio il consiglio e i colleghi. Questo è l’ultimo anno del nostro mandato ma continueremo a lavorare con impegno come fatto finora".

Dopo i saluti del vicesindaco di Urbino, Giulia Volponi e del Prorettore dell’Università di Urbino, Fabio Musso, l’assemblea è proseguita con la consegna dei sigilli per i nuovi iscritti all’Ordine. Per i dottori commercialisti sono stati consegnati ad Andrea Spadola, Filippo Sanchioni, Leonardo Gragnola, Matteo Spadoni, Tommaso Bartolucci e Alessia Huenchunir, mentre per gli esperti contabili a Marco Giorgi.

Poi la presentazione del progetto "Giovani Talenti" nato per promuovere la professione del commercialista tra i tirocinanti e i laureati e laureandi in materie economiche ma rivolto anche ai professionisti. Un progetto avviato dall’Ordine nazionale in collaborazione con il Sole 24 Ore e le università aderenti (tra cui Urbino, con cui l’Ordine ha avviato una importante collaborazione), con l’obiettivo di fornire formazione gratuita su tematiche innovative e di attualità.

Prima dell’approvazione del bilancio consuntivo, il presidente Luchetti ha fornito poi alcuni dati relativi all’Ordine provinciale: "Nel 2024 abbiamo avuto 671 iscritti. In crescita la componente femminile, pari al 35,6% (al di sopra della media nazionale) mentre i giovani (sotto i 40 anni) rappresentano circa il 20%. Cresce anche il numero di praticanti".

Il presidente ha ricordato infine le attività della Fondazione Dottori Commercialisti e del Comitato pari opportunità "che per la prima volta – dice Luchetti – presenta il bilancio di genere, tra i primi in Italia a realizzarla". In chiusura i saluti di Elbano De Nuccio, presidente nazionale dell’Ordine, in collegamento da remoto.