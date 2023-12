Duecentomila euro per comprare le "Americane"

Nel progetto definitivo ed esecutivo approvato e appaltato nel novembre scorso per il vecchio Palas di via dei Partigiani, non erano state previste forniture e lavori accessori necessari per lo svolgimento di alcune manifestazioni di pubblico spettacolo come tralicci metallici a struttura reticolare, detti le ’Americane’, dotati di motori di sollevamento e accessori vari per potervi appendere le casse per la diffusione sonora ed altri elementi di sicurezza. Ora gli uffici comunali vi hanno posto rimedio. Con la variazione di bilancio approvata in consiglio comunale il 24 novembre è stata destinata la somma di altri 200mila euro per le "Americane".

In realtà il rup (responsabile unico del procedimento) Eros Giraldi ha individuato con una richiesta di offerta a due imprese con adeguate abilitazioni commerciali, a chi affidare l’incarico di fornitura: all’appalto hanno partecipato Unirig srl con sede a Forlì e Alfa Four Industries Italia srl con sede a Casale sul Sile (Treviso). Alla fine la migliore offerta è risultata quella della Unirg srl di Forlì con 106mila euro più Iva al 22%. In totale siamo a 9,7 milioni di euro: 6,2 consumati nel primo appalto, continuando con i 3,5 milioni di uero stanziati nel secondo, più i 200mila euro di questa delibera e il contenziosi da 1,5 miloni di euro aperto dalla ditta del primo appalto. Un pozzo senza fondo.