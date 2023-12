Duello De Leo-Mascarin: "Noi senza padroni"

Un duello tra gentlemen con qualche inevitabile frecciatina: ieri pomeriggio al Tag hotel si sono confrontati i candidati sindaci Giuseppe De Leo (area civica-centrodestra) e Samuele Mascarin (In Comune-centrosinistra). Quest’ultimo ha ribadito il "no alle alleanze nelle segrete stanze, magari di Pesaro, Ancona o Roma e condivise tra poche persone". Mentre De Leo ha ricordato come il suo incontro con il centro destra previsto a ottobre non si sia tenuto "perché Forza Italia ha fatto saltare il tavolo". Per poi aggiungere: "Qualora il centrodestra non volesse neppure incontrami per un confronto sui programmi, – sembra stiano scappando – io andrò avanti da solo: saranno i cittadini a decidere".

Nel centrosinistra il campo largo, cioè l’apertura dell’attuale alleanza di governo ai Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi e La Fano dei Quartieri), sembra allontanarsi, si dice addirittura che le primarie si potrebbero tenere domenica 28 gennaio 2024. Di certo il centrosinistra (partiti e liste civiche) nel prossimo incontro, tra una quindicina di giorni, dovrà esprimersi sulle primarie e indicare gli eventuali candidati sindaci. Oltre a Mascarin (In Comune) si fanno i nomi di Etienn Lucarelli per le liste del sindaco e Cristian Fanesi e Sara Cucchiarini per il Pd. Intanto ieri sera, alle 20, si è svolto l’incontro dei Progressisti per Fano 2050, che si sono ritrovati al ristorante "Jby-Il capitano". Sul fronte del centrodestra non sembra imminente un incontro con De Leo. Lo stesso candidato nel dibattito di ieri sera ha ribadito: "Mi dicono di aspettare, di essere prudente, che dobbiamo andare uniti e che dovrei fare un passo indietro. Io al contrario ne faccio tre avanti. Le decisioni non possono essere prese in altre città, sulla testa dei cittadini, da persone che non conoscono Fano". Un incontro, quello di ieri pomeriggio, lungo e articolato durante il quale i due candidati hanno risposto su tutti i temi più caldi: strada di Gimarra, Prg, futuro di Aset, biodigestore, microcriminalità e cultura. Tra il pubblico una sessantina di persone: 30 per candidato. Presenti, tra gli altri, ben quattro assessori della giunta Seri: Dimitri Tinti, Etienn Lucarelli, Barbara Brunori e Cora Fattori. Soddisfatti entrambi i protagonisti. "Credo faccia bene alla città – ha commentato al termine Mascarin – un dibattito sui temi e non sulla tattica". E’ stato un ottimo confronto – conclude De Leo – perché abbiamo potuto parlare della città".

Anna Marchetti